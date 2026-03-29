28 марта: какой праздник отмечают в России и мире

29 марта 2026 года православные отмечают Саввин день. Также в этот день принято поздравлять юристов, которые работают в Вооруженных силах РФ. Какие еще праздники выпадают 29 марта, какие традиции и приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей отмечает день рождения 29 числа, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День специалиста юридической службы

29 марта свой профессиональный праздник отмечают специалисты юридической службы Вооруженных сил России. Праздник учредили в 2006 году. В этот день военным юристам вручают награды, государственные грамоты и внеочередные звания.

Военными юристами в России называют офицеров, получивших юридическое образование, которые занимают должности в органах военной прокуратуры, военных судах и органах военной юстиции.

Какие еще праздники отмечают в России 29 марта

День самопознания День скакания на одной ножке — спортивный праздник в детских садах День шампиньона

Праздники в мире

День ветеранов вьетнамской войны (США)

Национальный праздник США посвящен всем, кто воевал во Вьетнаме с 1955 по 1975 год. Дата привязана к 29 марта 1973 года, когда американцы вывели последних военных из Южного Вьетнама. На этом кровопролитная война должна была закончиться, однако фактически боевые действия продолжались еще два года.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 марта

День молодежи (Тайвань) День мучеников на Мадагаскаре — годовщина начала восстания против французского колониализма День высыхания Ниагарского водопада (США)

Какой церковный праздник 29 марта

День памяти Савина Египетского

29 марта православные христиане чтут память Савина Египетского — мученика III века. Также он известен как Савин Ермопольский — при жизни святой правил городом Гермополь в Египте.

Когда начались гонения на христиан, Савин собрал единомышленников и спрятал их в деревне далеко от города. Однако их выдал нищий, которому святой помогал деньгами и едой. Савина и еще шесть человек схватили, замучили и утопили в Ниле. Бедняк же получил за предательство две золотые монеты.

В народе 29 марта также называют Саввиным днем. Одноименный праздник отмечают 18 декабря, но он посвящен другому святому — Савве Освященному.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 марта

День памяти мученика Иулиана Аназарвского День памяти мученика Папы Ларандского День памяти священномучеников Трофима и Фала

Традиции 29 марта

В народном календаре 29 марта — Тележный день. Назван он так потому, что в это время было принято чинить и смазывать телегу перед полевыми работами. Чтобы проверить колеса, нужно было проехать на телеге по деревне — по ее скрипу люди предсказывали успех или неудачу в делах. Зимний транспорт, как правило, это были сани, приводили в порядок и убирали до следующего года. В Саввин день принято гадать на картах. Любые покупки в этот день считаются удачными. Однако на праздник запрещается разжигать печи и камины, выбрасывать мусор и поднимать тяжести. Главная примета дня: много дождя или снег — к плохому урожаю.

Кто родился 29 марта

Ю Несбе (66 лет)

Норвежский писатель и автор серии детективов об инспекторе Харри Холе родился 29 марта 1960 года. Книги Ю Несбе пользуются популярностью в России: совокупный тираж его произведений на русском языке за 2007-2021 годы превысил два миллиона экземпляров. В 2021 году Ю Несбе вошел в топ-20 наиболее издаваемых авторов в России, но в 2022-м писатель отозвал свои контракты с российскими издательствами.

Кроме литературы, Ю Несбе занимается музыкой. В 1992 году он основал в Осло рок-группу Di Derre, с которой выступает до сих пор — пишет песни, поет, играет на гитаре.

Люси Лоулесс (58 лет)

Широкой публике новозеландская актриса Люси Лоулесс известна благодаря главной роли в сериале «Зена — королева воинов». Также Лоулесс сыграла в сериалах «Спартак», «Парки и зоны отдыха» и «Эш против зловещих мертвецов», запомнилась яркими эпизодическими ролями в фильмах «Евротур» и «Человек-паук».

Кто еще родился 29 марта

Станислав Говорухин (1936-2018) — советский и российский режиссер, народный артист РФ, общественный и политический деятель Владимир Пресняков-младший (58 лет) — российский певец Брендан Глисон (71 год) — ирландский актер Кристофер Ламберт (69 лет) — французский и американский актер Лаврентий Берия (1899-1953) — советский государственный деятель