Гид предположил, кто сможет найти Усольцевых

Андрей Дуванов

Красноярский гид Алексей Исиченко предположил, кто сможет найти пропавшую семью Усольцевых. Об этом сообщает News.ru.

По словам Исиченко, на сегодняшний день шансы найти Усольцевых живыми крайне малы. По этой причине гид считает, что скорее всего их останки найдут какие-нибудь случайные туристы.

«Шанс (найти Усольцевых — прим. ред) есть, но очень маленький, даже стремящийся к нулю. Больше вероятность, что это произойдет случайно среди туристических групп», — заявил он.

Отмечается, что Исиченко сам принимал участие в поиске пропавшей семьи. Он добавил, что сейчас их поиски осложняются сугробами и недружелюбной местностью. Кроме того, в этом регионе водится много диких зверей, а скоро проснутся клещи.

Напомним, что 28 сентября 2025 года семья Усольцевых полным составом отправилась в поход к горе Буратинка — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их поиски не принесли результатов.