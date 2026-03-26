Москву и Подмосковье ждут дожди

В Москву и Подмосковье в конце марта придут дожди. Об этом сообщает телеканал «360.RU». Как рассказала метеоролог Татьяна Позднякова, погода в регионе изменится из-за южного циклона.

При этом температура останется тёплой - днём до плюс 15–16 градусов. В то же время синоптик Александр Ильин допускает, что в начале апреля возможен мокрый снег.

Однако Позднякова считает, что пока такие прогнозы не подтверждаются. Эксперты советуют дачникам следить за погодой и при необходимости заранее укрывать рассаду.