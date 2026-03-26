Лавров вручит дипломы МГИМО ветеранам СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в церемонии вручения дипломов МГИМО ветеранам специальной военной операции, успешно прошедшим программу профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Об этом сообщили «Газете.Ru» в МИД России.

Мероприятие должно пройти 27 марта в Доме приемов МИД. Помимо министра, в нем примут участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ А.Е.Цивилева, ректор МГИМО А.В.Торкунов, губернатор Московской области А.Ю.Воробьев и начальник ГлавУпДК при МИД России В.Н.Фатин.

По данным Минобрнауки РФ, в 2025 году в российские высшие учебные заведения поступили 4217 участников специальной военной операции (СВО), что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. Число зачисленных в вузы детей участников СВО за тот же период выросло с 12 тыс. до 18,9 тыс. человек.

В Приморском крае для ветеранов спецоперации ввели также квоты на работу: предприятия и организации, где работают 150 и более человек, должны будут выделять не менее 1% рабочих мест специально для этой категории граждан.