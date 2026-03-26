26 марта: какой праздник отмечают в России и мире

26 марта в мире отмечают праздники, поддерживающие тех, кто одинок, или тех, кто болен эпилепсией. Свой праздник также отмечает молодежь во Вьетнаме. «Лента.ру» рассказывает, что еще празднуют в мире, какие приметы замечали в этот день наши предки, и кто из знаменитостей родился 26 марта.

Праздники в мире

Фиолетовый день

26 марта — международный Канады Кэссиди Меган, у которой была эпилепсия. Так она хотела показать, что она ничем не отличается от других людей.

С тех пор праздник действительно стал общенародным. В этот день каждый может поддержать людей с таким диагнозом. Фиолетовым этот день назвали не просто так. Считается, что этот цвет помогает успокоить нервную систему.

Международный день одиночества

Еще один праздник 26 марта — Международный день одиночества. Этот день призван напомнить всем, что иногда даже самым активным и веселым людям, которых считают душой компании, надо отдохнуть и побыть наедине с самим собой.

В этот день можно посвятить время себе: почитать книгу, написать картину, позаниматься рукоделием.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 марта

Праздник грустных осликов День рождения медицинского пластыря День рождения великого пророка Заратустры День отправки весточки весне на воздушном шарике

Праздники в разных странах

День молодежи во Вьетнаме

26 марта свой праздник отмечает молодежь Вьетнама. Молодые люди наряжаются в традиционные одежды или белые длинные платья и гуляют по улицам с флажками или цветами в руках. В крупных городах страны устраивают концерты.

Какой церковный праздник 26 марта

День памяти святой мученицы Христины Персидской

26 марта православные христиане вспоминают мученическую жизнь Христины Персидской в VI веке. По легенде, она была дочерью властителя города Нисибин и была предана зороастрийской религии. Но вскоре перешла в христианство, за что была жестоко наказана бывшими единомышленниками.

До наших дней не дошла полная история издевательств над Христиной Персидской, но известно, что она не выжила после бичевания.

День памяти священномученика Николая Попова

Николай Попов жил в начале XX века. Это первый святой из Волгоградской епархии, которого канонизировала Русская православная церковь.

Всю жизнь Попов посвятил богу и помощи ближним — строил церкви и школы не только для детей, но и для учителей, а также больницы. Священника лишили жизни в ночь на 27 марта 1919 года: его, а также 10 женщин, раздели и изрубили. Причиной казни послужила фотография брата Николая Попова — походного атамана — найденная у него при обыске.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 марта

День памяти преподобного Анина Халкидонского, пресвитера День памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского)

Приметы на 26 марта

Если прилетели жаворонки — будет тепло. Если заметили гусей — год будет урожайный. Если спустился туман — лето будет дождливым.

Кто родился 26 марта

Английская актриса Кира Найтли родилась в 1985 году. Такое необычное для Британии имя она получила в честь советской фигуристки Киры Ивановой, которой восхищались родители Найтли.

С рождения страдала дислексией, поэтому в школе и студенчестве всегда старалась выучить все наизусть, чтобы не демонстрировать свой недостаток при чтении. Сейчас Найтли — дважды номинантка на «Оскар» и BAFTA и трехкратная номинантка на премию «Золотой глобус».

Российский актер Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. В детстве Булдаков любил бокс и борьбу, но не стал развивать спортивную карьеру, а поступил в училище при Павлодарском драматическом театре.

До нулевых Булдаков был преимущественно актером второго плана, пока ему не предложили роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты».

Кто еще родился 26 марта

Лесли Манн (54 года) — американская актриса, звезда фильмов «Папе снова 17», «Немножко беременна» Патрик Зюскинд (77 лет) — немецкий писатель, автор книги «Парфюмер» Леонард Нимой (1931-2015) — американский актер, исполнитель роли Спока в фильмах «Звездный путь» Тинто Брасс (93 года) — итальянский режиссер, автор фильма «Калигула» Джонатан Грофф (41 год) — американский актер и певец, исполнитель роли Джесси в сериале «Хор»