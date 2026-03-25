Часть россиян предупредили об аномальной погоде

На сегодняшний день температура на большей части европейской части России на месяц опережает норму. Об аномальной погоде граждан предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 25 марта европейская территория РФ в основном находится под влиянием западной периферии погожего азиатского антициклона.

«Северо-Запад страны окажется на орбите атлантического циклона, из-за чего здесь усилится ветер и пройдут дожди, на Кольском полуострове и севере Поморья, переходящие в снегопады. Сохранится неустойчивость в атмосфере юга нашей страны, где местами пройдут осадки, в горах Кавказа — со снегом. Обложные дожди прошумят в южном Приуралье», — поделился информацией он.

При этом особенно ненастная погода, отметил Тишковец, будет в Башкортостане и Челябинской области.

Что касается температуры, днем столбики термометров на Русском Севере максимально покажут плюс три-восемь градусов, в средней полосе — плюс 7-12, местами до плюс 16 градусов. На юге страны воздух будет прогреваться до 13-18 градусов, а в низовьях Волги — до 21 градуса тепла, рассказал синоптик.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до 28 марта из-за гололедицы на дорогах.