Российский поселок затопило талыми водами

Поселок Садовый под Новосибирском затопило талыми водами, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам местных жителей, коммунальные службы не приходят им на помощь — не чистят ливневки и не убирают снег. Проблема обусловлена рельефом: перепад высот между центральным и северным микрорайонами составляет около 40 метров. Вся талая вода с центральных улиц, где снег сгребли в двухметровые сугробы, стекает вниз и переполняет ливневые канализации.

Ранее стало известно, что уровень воды превысил отметку выхода на пойму на 15 реках в 12 регионах России — в нескольких регионах Центральной России (в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской и Смоленской областях). Также паводки продолжаются на реках Свердловской, Волгоградской и Тамбовской областей, а также Башкирии и Приморья.