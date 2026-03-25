Томичи готовятся к бурному паводку

В Томской области готовятся к бурному весеннему паводку, запасы снега - больше среднегодового уровня.

© Российская Газета

- Главная задача - пройти период весеннего половодья без угрозы для жителей и с минимальными последствиями для инфраструктуры. Если дом находится в зоне потенциального подтопления, нужно заранее подготовить документы, поднять вещи из подвалов и подпольев, переместить ценные предметы на верхние этажи или чердак дома, - отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин на встрече с жителями Томского района.

В Томском районе подготовлено 29 пунктов временного размещения в школах, домах культуры и детских садах в Спасском и Заречном сельских поселениях. В них будет организовано оказание медицинской помощи и питание. Матерям с детьми будут предоставлены комнаты. В случае необходимости власти предоставят транспорт для отправки в другие пункты для длительного проживания.

Готовятся к паводку и томские энергетики. На случай аварийных отключений подготовлено 49 передвижных источников резервного электроснабжения общей мощностью более 3,6 мегаватта.

А в понедельник на реке Томь в районе островов Верхний и Нижний Боярский были проведены ледовзрывные работы. Это должно помочь избежать возникновения чрезвычайной ситуации.