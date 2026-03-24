Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковер". Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Однако аэропорт обеспечивает прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Поэтому пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Также возможны корректировки в расписании полетов.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс в Баку, вернулся в Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета. Посадка была совершена штатно, оба двигателя работают исправно. Воздушное судно само зарулило на место стоянки.

Рейс из Москвы в Баку планировалось выполнить на другом самолете, так как борт необходимо дополнительно осмотреть. На время ожидания полета пассажирам предоставят обслуживание.