Петербургские школьники получат рабочие профессии

В Северной столице выпускники девятых классов смогут учиться дальше по рабочим специальностям, даже если они не сдали основные государственные экзамены. Их подготовку оплатит город - законопроект об этом одобрил бюджетно-финансовый комитет парламента. Такую возможность субъектам РФ дал федеральный закон, вступивший в силу в этом году. Многие регионы ей уже воспользовались.

В 2025-м около 560 петербургских школьников не смогли осилить ОГЭ и продолжить обучение. Раньше таким ребятам приходилось целый год ждать пересдачи. Кто-то устраивался на работу - куда берут без образования, - а кто-то просто слонялся без дела. Новая мера поддержки не только позволит им не терять время, но и поможет городу, которому постоянно нужны квалифицированные рабочие кадры.

Теперь те, кто не сдал ОГЭ, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение и по его итогам сдать квалификационный экзамен. Параллельно они продолжат осваивать основные образовательные школьные программы, после чего снова пройдут государственную итоговую аттестацию. В результате ребятам выдадут два документа - аттестат об основном общем образовании и свидетельство о получении профессии.

"Конечно, список специальностей для них будет не таким широким, как для тех, кто успешно сдал ОГЭ. Но это гораздо лучше, чем просто остаться на обочине", - отметил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Северная столица также продолжает участвовать в эксперименте, по которому девятиклассники могут сдавать только два ОГЭ вместо четырех - обязательные математику и русский язык. Это дает им право получить одну из девятнадцати самых востребованных в Петербурге профессий. Среди них - плотник-столяр, сварщик, электромонтажник, судостроитель-судоремонтник, повар и другие. По итогам первого года доля выпускников, поступивших в колледжи и техникумы, выросла почти до 60 процентов.