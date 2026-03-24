В Россию начали ехать мигранты из новой страны

Первые трудовые мигранты из Шри-Ланки прибыли в Россию на работу, и часть их них уже столкнулась с невыплатой заработной платы в Псковской области. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал посол в южноазиатской республике Леван Джагарян.

По его словам, большого числа приезжих можно не ждать, пока что прибывают только отдельных группы ланкийцев. «С учетом складывающейся ситуации и имеющихся организационных проблем оснований ожидать значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в ближайшей перспективе не имеется», — объяснил дипломат.

До этого о готовности отправлять в Россию своих граждан, как квалифицированных, так и неквалифицированных, говорила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера. Плюсами своих сограждан она называла высокую адаптивность, устойчивость, способность к интеграции и трудоспособность.

«Это одна из самых перспективных сфер, о которых я думаю в контексте сотрудничества с Российской Федерацией, потому что сейчас у вас наблюдается дефицит рабочей силы», — говорила Гунасекера в декабре прошлого года.

Ранее аудитор Счетной палаты Елена Бойцова рассказала, что в России сфере строительства и обслуживания дорог не хватает порядка 12 тысяч сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием. В кадровых агентствах отмечают, что по этой причине компании отрасли вынуждены набирать персонал из стран Африки и Азии, в том числе из Индии, Филиппин, Бангладеш и Вьетнама.