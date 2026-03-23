В России предложили ограничить прокат и цифровое распространение фильмов с участием западных актеров, которые ведут антироссийскую деятельность и поддерживают Украину. Как сообщает Life.ru, об этом заявил зампред Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.

Напомним, что публичную поддержку Киеву высказывает ряд голливудских звезд, в том числе Шон Пенн, Анджелина Джоли и Бен Стиллер. Например, Пенн публично проигнорировал церемонию «Оскар» в Лос-Анджелесе 15 марта и поехал в Киев, а Джоли посещала Херсон в бронежилете с нашивкой ВСУ.

Иванов заявил, что эти артисты давно перестали быть просто актерами и превратились в инструмент пропаганды, который обслуживает интересы глобалистов. Их поездки являются «срежиссированными спектаклями», которые направлены на легитимизацию киевского режима и сбор средств на продолжение конфликта.

«Российский зритель не должен финансировать тех, кто работает против страны. Пока они ездят в Киев и называют нацистов "борцами за свободу", их фильмы приносят им миллионы от российских прокатчиков. Мы платим им, а они на эти деньги снимают новую пропаганду против нас. Наши дети смотрят "Малефисенту" и "Ночь в музее", не зная, что их кумиры поддерживают убийц наших солдат», — заявил он.

Общественник предложил на законодательном уровне закрепить возможность блокировать показ и онлайн-распространение таких картин. Кроме того, Иванов призвал кинотеатры и стриминговые площадки не дожидаться законодательных мер и уже сейчас отказаться от закупки фильмов с участием знаменитостей, открыто поддерживающих киевский режим.