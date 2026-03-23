Рособрнадзор объявил предостережения 22 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 22 университетам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет про Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Воронежский государственный институт искусств, Российский государственный университет туризма и сервиса, Мурманский арктический университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и иные вузы страны.

Рособрнадзор предупредил о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с этим 22 вузам было предложено принять меры по соблюдению условий федерального госконтроля в сфере образования.

Информация об этих предостережениях доступна в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

В начале марта Рособрнадзор выносил предостережения еще трем российским университетам. Речь идет про Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.