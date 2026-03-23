В Приамурье закрыли три ледовые переправы

В Амурской области из-за потепления закрыли еще три ледовые переправы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сегодня закончили работу две переправы в Шимановском округе на реке Зея - в селе Чагоян и между селами Ураловка и Кухтерин Луг.

21 марта закрыли движение на переправе в Мазановском округе на Селемдже между поселками Ивановский и Васильевский.

Такие решения приняла комиссия после обследования льда.

Сейчас в Амурской области осталось восемь переправ.

Напомним, что ранее была закрыта международная переправа, соединявшая российское село Поярково и китайский уезд Сюнькэ.