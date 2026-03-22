Алиса Фрейндлих возвращается на сцену

Зрители за считанные дни раскупили билеты на постановку с Алисой Фрейндлих. Речь идет о спектакле "… Она и музыка и слово", где актриса читает стихи поэтов Серебряного века под музыку великих композиторов - от Баха до Чайковского. Музыкальную классику исполняют "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова.

"В ее чтении стихи рождаются заново, раскрывая скрытые прежде глубины. Ее интонация не сопровождает слово, а проживает его, позволяя услышать то, что обычно остается между строк", - анонсируют премьеру в БДТ, хотя нужны ли какие-то слова, когда на афише появляется имя Алисы Фрейндлих?

Отметим, это будет первый выход на театральную сцену народной артистки СССР после долгого перерыва. Ранее Алиса Бруновна не смогла принять участие в спектакле "Лето одного года", последний показ которого прошел весной 2025 года.

В январе 2026 года во время общения со зрителями в петербургском Театре им. Ленсовета, куда она была приглашена на творческую встречу, Алиса Бруновна говорила, что уже в БДТ не работает. Реплика прозвучала в ответ на просьбу оценить современные постановки театра: "Негоже говорить о театре что-то не очень приятное, когда ты за его пределами".

Возращение на сцену БДТ им. Г.А. Товстоногова запланировано на 8 апреля.