Камчатка «поплыла» после мощных снегопадов
Жители Петропавловска-Камчатского стали массово жаловаться на подтопления. Они утверждают, что в многоквартирных домах залиты водой подъезды и подвалы, а в городе образовались огромные лужи. Об этом сообщает канал SHOT.
Канал пишет, что из-за растаявшего снега в городе образовались огромные лужи. Они настолько огромны, что их невозможно перепрыгнуть или обойти. Местами нельзя проехать на легковых автомобилях. Ливнёвки также забиты водой.
Метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе в Петропавловске-Камчатском наступит потепление. Жители считают, что подтопления из-за этого могут усилиться.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что самым снежным регионом этой зимы стала Камчатка.