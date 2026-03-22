Камчатка «поплыла» после мощных снегопадов

Жители Петропавловска-Камчатского стали массово жаловаться на подтопления. Они утверждают, что в многоквартирных домах залиты водой подъезды и подвалы, а в городе образовались огромные лужи. Об этом сообщает канал SHOT.

Канал пишет, что из-за растаявшего снега в городе образовались огромные лужи. Они настолько огромны, что их невозможно перепрыгнуть или обойти. Местами нельзя проехать на легковых автомобилях. Ливнёвки также забиты водой.

Метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе в Петропавловске-Камчатском наступит потепление. Жители считают, что подтопления из-за этого могут усилиться.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что самым снежным регионом этой зимы стала Камчатка.