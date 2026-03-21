В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели в 17:34. В ведомстве отметили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

21 марта аэропорт Пулково принял самолеты, летевшие в Москву, в качестве запасного аэродрома. По данным Telegram-канала «78. Новости», утром в авиагавани Санкт-Петербурга приземлились воздушные суда, которые направлялись из Красноярска и Иркутска в Шереметьево.