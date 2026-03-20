Россиянам дали советы по выходу из поста

Врач и эксперт по медицинской профилактике Ольга Чиркова дала рекомендации по выходу из поста.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что главная ошибка, когда после 49 дней воздержания люди делают всё, чтобы пострадал их ЖКТ.

«Например, запекают огромный окорок, режут колбасы и сыры, готовят жирную пасху из творога с маслом. Всё это плохо сочетается, а после паузы — особенно опасно», — пояснила Чиркова.

Врач посоветовала выходить из поста постепенно и аккуратно.

