Умерла жена Олега Басилашвили Галина Мшанская

В ночь на 20 марта ушла из жизни телеведущая, жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская. Об этом сообщила журналистка Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

© Юрий Белинский/ТАСС

Галине Мшанской был 91 год. Стрижак подчеркнула, что телеведущая «сохраняла живой ум до последних дней».

«Она всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», - написала Стрижак.

Журналистка добавила, что Галина Мшанская была «самым главным человеком» для Олега Басилашвили, который ее боготворил.

«За нее переживал больше, чем за себя. И именно ему сегодня говорю главные слова поддержки и сожаления. Это огромная утрата», - подчеркнула Стрижак.

«Прекрасная актриса, очень жаль»: Олег Басилашвили о Вере Алентовой

Галина Мшанская - автор и ведущая цикла программ «Царская ложа» на телеканале «Культура», дочь советской оперной певицы Ольги Мшанской. Басилашвили и Мшанская познакомились в конце 1960-х и поженились через несколько лет. В их браке родились две дочери.