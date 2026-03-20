Умерла жена Олега Басилашвили

В возрасте 91 года умерла российская телеведущая, автор программы о музыке «Царская ложа» на канале «Культура» и жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская.

Об этом сообщила ее коллега Вероника Стрижак в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская, жена Олега Валериановича Басилашвили, легендарная ведущая нашего телевидения. Царица "Царской ложи"», — написала телеведущая.

По словам Стрижак, Мшанская до последних дней сохраняла живой ум. Телеведущая также выразила соболезнования детям телеведущей и самому Басилашвили.

«Она была самым главным человеком для Олега Валериановича. Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя», — заявила ведущая.

Программа «Царская ложа», которую создала Мшанская, начала выходить в 1996-м году. Она была посвящена артистам Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Первым гостем передачи стал дирижер Валерий Гергиев.