В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ-2026

Он продлится до 20 апреля и охватит свыше 2,5 тысячи человек в 70 регионах.

Сдать единый госэкзамен в таком формате смогут выпускники 11-х классов, у которых не получится присутствовать на тестировании в основной период по уважительным причинам, например, из-за участия в олимпиадах или прохождения лечения. Также в досрочном этапе участвуют студенты техникумов и колледжей.

На сегодня запланированы экзамены по географии и литературе. 24 марта состоится тестирование по русскому языку, 27 марта — единый госэкзамен по математике базового и профильного уровней, 31-го числа — по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 3 апреля запланирована сдача устной части экзамена по иностранным языкам, на 7-е — ЕГЭ по информатике и обществознанию, на 10 апреля — по истории и химии.

Основной период проведения единого государственного экзамена — с 1 июня по 9 июля.