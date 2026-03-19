Названы самые популярные у россиян книги о счастье

К Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, сервис «Литрес» выяснил, какие книги о счастье пользуются наибольшим спросом у россиян.

В нон‑фикшне лидирует «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови — руководство по трансформации жизни. На втором месте — бестселлер Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» о механизмах общения. Третью строчку заняла книга Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» о поиске взаимопонимания между партнёрами. Также в пятёрке — «Кафе на краю земли» Джона П. Стрелеки и «Пять языков любви» Гэри Чепмена.

Среди художественной литературы первенство удерживает Мария Метлицкая: её роман «Несбывшаяся жизнь» (первая и вторая части) занял первое и второе места. История рассказывает о девушке Лизе, которая ищет своё счастье несмотря на трудности. Аудиоверсии обеих частей вошли в топ‑5, заняв четвёртое и пятое места. Третье место среди художественных произведений досталось книге Сабрины Филипп «Кафе на острове Сен‑Луи. Родственные души всегда находят друг друга» — истории о женских судьбах и поиске любви.

Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова сказала НСН, что digital-авторы часто выигрывают благодаря контакту с аудиторией и скорости реагирования на запросы читателя.