Стала известна судьба пропавшего актера из «Бумера»

Стала известна судьба актера Марийского ТЮЗа Сергея Мамаева, пропавшего накануне в Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на его жену, заслуженную артистку Республики Марий Эл Анджела Мамаева, мужчину нашли.

«Все нормально. Нашелся», — сказала она.

Подробностей исчезновения мужа она раскрывать не стала.

Народный артист Республики Марий Эл Сергей Мамаев приехал в Москву с труппой Марийского ТЮЗа. Telegram-канал Shot сообщал, что артист якобы пришел в нетрезвом состоянии на спектакль, а после исчез. К поискам подключили сотрудников полиции.

Сергей Мамаев родился в деревне Шудумарь Сернурского района. После школы артист уехал в Марий Эл поступать в сернурское СПТУ на водителя. Однако знакомая предложила ему поехать в Йошкар-Олу учиться на актера. Актер окончил местный колледж культуры и искусства.

Артист снимался в таких проектах, как «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го», «Монах и бес», «Раскол», «Невеста», «Мечтать не вредно». Отмечается, что в последнее время он часто играл сказочных персонажей в театре. Мужчина выступал на русском и марийском языках. Мамаев является народным артистом Республики Марий Эл.