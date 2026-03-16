Стали известны итоги Арктического диктанта

В Архангельске подвели итоги образовательного проекта национального парка «Русская Арктика» — Арктического диктанта.

Проект ставит перед собой задачу привлечь внимание общественности к природоохранной деятельности, в том числе в высоких широтах. В 2026 году Арктический диктант прошел в Международный день белого медведя и в День Арктики.

Из 7386 участников Арктического диктанта-2026 были отобраны 216 лучших — их работы набрали самые высокие результаты и заняли призовые места. При этом сами участники отметили, что вопросы в этом году оказались не простыми, но интересными.

«Вопросы были интересными, над некоторыми пришлось долго думать. В общем диктант прошел удачно, благодаря этому мероприятию школьники расширили свой кругозор и укрепили свои знания по экологии, рассказал учащимся про охраняемые территории Севера России. Мы все очень старались», — рассказал учитель и организатор Арктического диктанта в русской школе «Нури Рахмон» Аштского района Согдийской области Таджикистана Азамат Сафаргалин.

В этом году диктант писали на 127 площадках в 28 регионах России. Кроме того, в проекте впервые участвовали школьники из Узбекистана и Таджикистана. А еще члены антарктических экспедиций – экипажи парусника «Eldorado» и шхуны «Amazone». Остальные участники располагались не только в Архангельске и Архангельской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Ярославле, Ставрополе, Иркутской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской, Брянской областях, в Приморском, Красноярском и Краснодарском краях, республиках Коми, Саха Якутия, Чувашии и в Ненецком автономном округе.

«Сегодня можно с уверенностью сделать вывод, о том, что из локального городского и областного мероприятия диктант становится всероссийским и даже международным. В 2023 году, в первой акции в основном приняли участие жители Архангельска и области, тогда участников было чуть больше двух с половиной тысяч. В 2024 году участников было уже более четырех тысяч, в 2025 году – более шести тысяч», – рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Кроме того, на многих площадках были организованы кинопоказы, квесты, викторины, и виртуальные экскурсии в музей национального парка «Русская Арктика». Как рассказала руководитель группы визит-центра «Арктическое посольство» национального парка Елена Фрунзе, в средней школе №35 Архангельска на диктант одновременно пришли 312 человек. Еще на двадцати площадках собралось сто и более участников, а самая камерная площадка в Архангельской области вместила в себя трех участников — она расположена в селе Долгощелье.