Умер старейший актер МХАТ

На 81-м году жизни скончался старейший актёр МХАТ имени Горького Андрей Голиков. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Голиков окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году, а в 1976-м — режиссёрский. После этого был принят в труппу МХАТ имени Горького, где оставался и после разделения театра в 1987 году, продолжив работать под руководством Татьяны Дорониной.

За годы карьеры он сыграл в десятках знаковых постановок, включая «Так победим!», «Кремлёвские куранты», «Тартюф», «Три толстяка», «Господа Головлёвы» и «Последний срок». Помимо актёрской работы, Голиков ставил спектакли, а также играл в театре Et Cetera.

Голиков совмещал творчество с педагогической деятельностью — преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.