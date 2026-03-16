«Стихия не отпускает». Столица Камчатки два месяца живет в режиме ЧС

В Петропавловске-Камчатском прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра Евгения Беляева. Поводом стали последствия мощных циклонов, обрушившихся на город в конце прошлого – начале этого года.

«Стихия не отпускает город, продолжая его испытывать. Сегодня в повестке один из главных вопросов – как сохранить дороги и городские территории в целом после такого объема воды», – написал в своем телеграм-канале Беляев.

На этой неделе синоптики прогнозируют снег, переходящий в дождь, и плюсовую температуру, что приведет к активному таянию снега. Чтобы снизить риски подтоплений, подрядные организации продолжат вывоз снега с городских территорий.

Задача касается не только дорожных служб, но и управляющих компаний, ТСЖ, предпринимателей и других собственников. На заседании уточнили список домов, где сохраняется угроза подтопления, и порядок действий в таких ситуациях. Также обсудили возможность привлечения специализированной техники для оперативной откачки воды на проблемных участках.

Он напомнил, что с 16 января в Петропавловке-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, вызванный чередой мощных циклонов в конце прошлого и начале этого года. С этого момента с городских дорог вывезено свыше 420 тысяч кубических метров снега.