В России начали замедлять домашний интернет

Интернет-провайдер «Дом.ру» ввел ограничения скорости для части абонентов в ряде крупных городов России, потребляющих большой трафик. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно обновленным условиям обслуживания, ограничения распространяются на клиентов, чей ежемесячный объем интернет-трафика превышает 3 ТБ. После достижения этого порога скорость проводного доступа автоматически снижается до 50 Мбит/с до конца расчетного периода. Нововведение начало действовать для пользователей в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге с февраля 2026 года.

В материнской компании «ЭР-Телеком Холдинг» пояснили, что столь высокие объемы передачи данных чаще всего связаны не с бытовым использованием интернета, а с коммерческой деятельностью абонентов. По данным оператора, около 85% пользователей «Дом.ру» расходуют менее 500 ГБ трафика в месяц, поэтому новые ограничения могут затронуть менее 1% клиентской базы.

Пользователям, превысившим установленный лимит, предлагается два варианта: доплатить для сохранения прежней скорости либо дождаться начала следующего месяца, когда ограничения автоматически снимаются.

Действия оператора намерена проверить Федеральная антимонопольная служба России. Ведомство планирует запросить у компании экономическое и технологическое обоснование введенных правил.