В российском городе выпало 162 процента нормы осадков

С 1 по 15 марта в Якутске выпало 162 процента месячной нормы осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию российского города.

Власти отметили, что март 2026 года в плане осадков не уступает рекордно снежному февралю.

«С 1 по 15 марта в Якутске выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 162 процента нормы за весь март. При этом месячная норма осадков, 6 миллиметров, выпала в один день — 12 марта», — рассказали в администрации.

По последним данным, на снежном полигоне собрано 315 тысяч кубометров снега. При этом уборка и вывоз осадков продолжаются в усиленном режиме, подчеркнули в российском городе.

Ранее жителям Москвы пообещали аномально теплый март. По прогнозам синоптиков, во второй половине месяца температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов. Тепло задержится в мегаполисе как минимум до апреля.