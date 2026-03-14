Нашлась дочь убитой в Москве женщины

Дочь убитой в столице предпринимательницы нашлась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Они рассказали, что школьница сама вернулась домой.

«В квартире были обнаружены следы замытия крови», — добавили в оперативных службах.

До этого стало известно, что телефонная афера в столице закончилась жестоким убийством в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. Мошенники несколько недель обрабатывали 16-летнюю школьницу и убедили ее впустить в квартиру человека, представившегося «сотрудником органов», якобы для оперативно-розыскных мероприятий. Он вскрыл сейф, а когда домой вернулась мать девочки, напал на нее и смертельно ранил. Позже полицейские задержали подозреваемого — им оказался 20-летний футболист. По одной из версий, его самого могли использовать телефонные мошенники.