Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал американо-израильскую войну против Ирана, заявив о «вседозволенности и безнаказанности» США. Малофеев написал в своем Telegram-канале, что Иран имеет полное право на масштабные репарации от США.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Двенадцатого марта было опубликовано обращение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он заявил, что Иран потребует от США и Израиля компенсации за причиненный ущерб. Хаменеи заявил, что Иран «возьмет столько их имущества, сколько сочтем нужным», если они откажутся выплатить репарации добровольно.

«Да, Иран имеет полное право на масштабные репарации. Ущерб уже сейчас исчисляется в десятках, если не сотнях миллиардов долларов», - подчеркнул Малофеев.

Он назвал США «крупнейшим агрессором в истории цивилизации» и отметил, что американские власти ни разу не выплачивали компенсаций - ни Корее, ни Вьетнаму, ни Афганистану, ни Панаме. Малофеев добавил, что до 2010 года США получали репарации от Германии по итогам Первой мировой войны.