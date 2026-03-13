В Госдуме предложили ставить в городах таксофоны с интернетом

В крупных городах России, где периодически отключают связь, появляется возможность для возрождения телефонных будок, но уже с современным оснащением, предоставляющим доступ к интернету.

Об этом ТАСС заявил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», – сказал Антропенко.

Он подчеркнул, что население приграничных областей России уже давно сталкивается с проблемами в связи, однако в Москве эти ограничения вызывают «более сложные реакции, поскольку здесь расположены многие административные центры».