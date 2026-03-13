СМИ сообщили, где будет лечиться Лерчек

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) 13 марта начала курс химиотерапии. По данным Telegram-канала SHOT, лечиться блогер будет в государственном онкологическом центре имени Блохина.

SHOT опубликовал видео из больницы, снятое молодым человеком Лерчек. На записи видно, что блогера везут в инвалидной коляске. На видео Чекалина говорит, что чувствует себя нормально.

В конце февраля Чекалина родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Ребенок стал четвертым для 33-летней Лерчек. Позже Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии «с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких».

Он отмечал, что Чекалина начнет курс химиотерапии 13 марта. Адвокат Константин Третьяков сообщал, что Чекалина, находящаяся под домашним арестом, готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума.

До этого Сквиччиарини рассказал, что после выписки из роддома Чекалина начала жаловаться на боли. Он отметил, что в день родов врач заметила «что-то не то с плацентой» и отправила ее на гистологию. Так были найдены злокачественные клетки. Сквиччиарини заявил, что симптомы и боли у Чекалиной начались еще год назад, когда она уже находилась под домашним арестом.