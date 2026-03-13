Россия передала Ирану 13 тонн медикаментов

Россия доставила в Азербайджан 13 тонн медикаментов для Ирана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что гуманитарную помощь доставил транспортный самолет Ил-76 МЧС России. Она будет передана представителям Исламской республики.

Песков: Россия поддерживает контакты с Ираном

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.