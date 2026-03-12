Раскрыта схема обмана россиян с поссумами в Таиланде

Жители Таиланда обманывают россиян на Пхукете, вынуждая их из жалости покупать сахарных поссумов, которых нельзя вывезти из страны. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала российский волонтер в Таиланде Наталья.

© freepik

Сахарного поссума также называют сумчатой летягой. Это небольшое древесное животное из Австралии, по форме напоминающее белку, но относящееся к роду сумчатых. Животное небольшое: длина его тела может достигать 20 сантиметров при весе от 90 до 170 граммов.

«Чаще всего тайцы продают сахарных поссумов на туристических пляжах Карон, Ката, Патонг. Тайцы специально создают условия, вызывая жалость у туристов, держат поссумят на палящем солнце, в ржавых клетках, без воды и укрытия», — рассказала Наталья.

Цена за одно животное составляет от 1 тысячи до 1,5 тысяч тайских бат (от 2,5 до 3,8 тысяч рублей). Туристы забирают их из жалости, а после узнают, что не могут вывезти животное из Таиланда и ввезти в Россию, поскольку поссумы считаются диким животными и запрещены к ввозу и содержанию в РФ.

Отдыхающим приходится отпускать их «на волю», к которой зверьки не приспособлены. По словам волонтера, поссумы после этого живут не более трех дней — в Таиланде для них нет пищи, но есть множество опасностей, в том числе змей, птиц и кошек.