Весеннее половодье на территории ДФО может начаться раньше срока

Глава МЧС России Александр Куренков озвучил прогноз по паводковой ситуации на Дальнем Востоке. По его словам, земля местами промерзла на глубину более полутора метров. Это значит, что если весна будет теплой, а такие прогнозы есть, то снег начнет таять быстрее, чем земля впитывать воду, это приведет к подтоплениям.

- Два последних года паводок сложно проходил на территории Сахалинской области и Якутии, - добавил Александр Куренков.

По сообщению Росгидромета, на большинстве рек Сахалина пока стоит лед, его толщина в пределах нормы, и существенных изменений уровня воды не наблюдается. В областном МЧС заявили, что паводками начнут плотно заниматься после командно-штабных учений, которые проходят в этом году 11-12 марта. А пока почти в ежедневном режиме спасают рыбаков с оторвавшихся льдин.

В Якутии к ледоходу готовится город Ленск. Еще в прошлом году здесь восстановили профиль дамбы, укрепили откосы. Гидротехническое сооружение (ГТС) готово к большой воде. Специалисты, ведущие мониторинг ледовой обстановки, отмечают, что толщина льда на Лене ниже нормы, и строят благоприятные прогнозы.

- На ведомственном совещании по итогам прошлого года регион положительно отметили в контексте подготовки к паводковому сезону. Это особенно важно, учитывая, что Якутия - регион с обширной речной сетью, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Снегопады прошедшей зимы в большинстве регионов ДФО иначе как рекордными не называли. Особенно досталось Камчатке. В некоторых муниципалитетах высота снежного покрова превышала 2-2,5 метра. Правительство края рекомендовало главам территорий запастись скальником и песком, чтобы было из чего оперативно строить дамбы.

- В этом году паводковая обстановка потребует пристального внимания. В ряде районов прогнозируется подъем уровней рек выше среднестатистических значений. В зону особого контроля попадают реки Авача, Паратунка, Корякская и Большая Быстрая в Елизовском районе, верхнее и среднее течение реки Камчатка и ее притоки в Мильковском округе. Под наблюдением также реки в Усть-Большерецком, Соболевском и Олюторском районах, - рассказала руководитель "Камчатского УГМС" Вера Полякова.

Вместе с тем Росгидромет не исключает формирования заторов льда на реках Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Республики Саха. МЧС предпринимает превентивные меры, взрывая, распиливая, зачерняя лед, чтобы он быстрее таял. Такие работы, например, ведутся на реке Хор в Хабаровском крае.

- Там, где река мелкая, взрывные работы проводить сложно. Кроме того, взрывы наносят ущерб рыбным ресурсам. Поэтому, чтобы облегчить прохождение торосов, на таких участках лед пилят и чернят. В этом году толщина льда меньше прошлогодних показателей, ледовое поле ровное, значит, таяние проходит более равномерно, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

Ледорезные работы проводят и на реках Бурятии. Активное таяние снега здесь ждут во второй-третьей декадах апреля. Обильные осадки минувшей зимой могут усложнить ситуацию.

- Основную угрозу весной представляют ледовые заторы на Селенге. В зоне риска - Улан-Удэ, Иволгинский, Кабанский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский и Тарбагатайский районы, - сообщил глава республики Алексей Цыденов.

На Колыме опасными считаются Сусуманский и Ягоднинский районы. К предстоящим паводкам здесь укрепляют защитные сооружения, в Магаданской области их более 40. В феврале укрепили дамбу на реке Оле, которую размыло прошлым летом в период сильных дождей.

В Забайкалье в первый день весны вышла из берегов река Шивыр. По словам главы Карымского района Олега Павлова, таких аномалий в этих местах не видели как минимум полвека. Губернатор края Александр Осипов заявил, что благодаря работе Минприроды России край теперь гораздо легче переживает паводки. На восстановление защитных сооружений и дамб в районы направлено 220 миллионов рублей.

Село Владимировка Амурской области находится в низине между Зеей и Амуром и периодически переживает сильнейшие наводнения. Здесь продолжается строительство восьмикилометровой дамбы высотой семь метров. В прошлом году правительство выделило на нее дополнительно миллиард рублей. Дамбу оснастят датчиком с GSM-модулем. Он будет подавать сигнал при подъеме уровня воды до критичных отметок.

Работы по реконструкции дамбы завершаются на левом берегу Амура в Ленинском районе ЕАО. Гидротехническое сооружение защищает пять тысяч жителей села Ленинское. В мае прошлого года для предотвращения подтопления четырех населенных пунктов в этом же районе досрочно построили комплекс берегоукрепительных ГТС общей протяженностью более 20 километров.

Общая группировка для борьбы с паводком на Чукотке составляет почти 250 человек и более 50 единиц техники. Здесь в зоне риска Анадырский и Билибинский районы. По предварительному прогнозу, особого внимания потребуют реки Анюй и Майн.

- Основные снегозапасы формируются в конце марта - апреле и тогда же учитываются. Поэтому более точные выводы можно будет сделать в двадцатых числах апреля, - пояснила директор Анадырской гидрометеорологической обсерватории Мария Кондакова.

В Приморском крае на расчистке, дноуглублении и берегоукреплении русел рек задействовано почти 130 единиц тяжелой спецтехники. В прошлом году в общей сложности было пройдено почти 80 километров речных русел, изъято свыше 4 миллионов кубометров грунта.

- От подтоплений удалось защитить 22 муниципалитета, или около тысячи домов, - сообщил министр по делам ГО и ЧС Приморского края Александр Златкин.

Работы продолжаются.

Между тем

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в феврале совещание "Об устранении административных ограничений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

По словам полпреда, зачастую местные власти сталкиваются с необходимостью соблюдения отдельных правовых норм, не позволяющих эффективно осуществлять ликвидацию ЧС, что приводит к росту числа пострадавших, увеличению материального ущерба, затягиванию сроков восстановительных работ.

- Я уже более десяти лет работаю на Дальнем Востоке и всегда стараюсь бывать на тех территориях, в которых возникает угроза жизни и здоровью людей, потому что считаю, что обязан это делать. Видеть пришлось многое: сгоревшие поселки, затопленные села, сошедшие с пути поезда. Часто принять своевременные решения было нельзя из-за ограничений действующего законодательства, - отметил Юрий Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер поручил МЧС и Минвостокразвития РФ провести анализ действующего законодательства и совместно с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами предложить необходимые изменения.