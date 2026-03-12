Житель Казани построил снеговика высотой 15 метров

Житель Казани Гаяз Искандаров построил снеговика высотой 15 метров. Мужчина уже направил заявку в Книгу рекордов России, чтобы менеджеры организации зафиксировали его результат.

Еще семь лет назад мужчина уже попадал на строчку в российской Книге рекордов вместе с 10-метровым творением. Тогда самый большой снежный шар составил шесть метров в диаметре. Однако позже его рекорд побили, и началась настоящая гонка.

— В 2022 году ребята из Шерегеша построили снеговика высотой 11,7 метра. Вот и решил в этом году поставить жирную точку в этой гонке. Сегодня 16-й день стройки, завтра планирую завершить на все 100 процентов. Сейчас достроил — вышло около 14 метров плюс тюбетейка 1,5 метра. Итого — 15,5 м. Половину времени работал в одиночку, в остальное время помогала родня, — поделился Искандаров в интервью изданию «Подъем».

Еще один необычный и милый рекорд установил датчанин Филип Халлун. Музыкант написал композицию «I love you», которую он посвятил своему сыну Уильяму, в которой он выразил свои чувства словами «Я тебя люблю» на 521 языке. Это количество языков было выбрано не случайно, оно связано с датой рождения Уильяма — 21 мая.