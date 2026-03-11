В Казани выбрали трех красавиц БРИКС

Первый в истории Международный конкурс мисс БРИКС прошел в Казани. В состязании приняли участие красавицы из 17 стран - участниц и партнеров БРИКС.

© Российская Газета

Мисс БРИКС - не обычный конкурс красоты. Проект задуман как событие нового поколения и несет идею красоты не только как совокупности внешних качеств, соответствия стандартам, но и как отражения идентичности, ценностей, интеллекта и внутренней силы женщины. Цель конкурса - выстраивание гуманитарного и общественного диалога между людьми.

Организаторы конкурса не случайно выбрали местом его проведения Казань - город исторически сформировался как пространство сосуществования разных культур, точка встречи Востока и Запада.

Церемонию вели Яна Чурикова и Вячеслав Макаров. В жюри вошли Филипп Киркоров, Елена Крыгина, Владислав Лисовец, Ольга Бузова и другие представители шоу-бизнеса и индустрии красоты.

Конкурс проходил по трем номинациям: "Мисс БРИКС" для девушек, "Миссис БРИКС" - для замужних женщин и детский, "Маленькая мисс БРИКС". Титул "Мисс БРИКС" завоевала российская фотомодель, мисс Россия"-2024, студентка медицинского вуза Валентина Алексеева. Первой вице-мисс стала Иммакулейт Вачера из Боливии, второй вице-мисс - Алия Короткая из Беларуси. Алия также получила приз зрительских симпатий.

Титул "миссис БРИКС" завоевала Миллисент Мфолоди Тлоу из ЮАР, второй и третьей вице-миссис стали Ольга Мигунова из Казахстана и Александра Хватова из России. А титул маленькой мисс БРИКС жюри отдали китаянке Сафире Кара Гийе Думалаог.

Второй и третьей в детской номинации оказались Изабелла Новикова из Беларуси и Лия Бегларян из ОАЭ.