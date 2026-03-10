Дачников призвали заняться огородом

В текущем сезоне лучше всего высаживать зеленые культуры, всевозможные корнеплоды и овощи. Таким советом с дачниками в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась агроном Октябрина Ганичкина.

По ее словам, в 2026 году лучше всего выращивать картошку, капусту, тыкву, кабачки и лук. Почву она рекомендовала удобрять жидкой комплексной подкормкой, например, торфяным компостом.

Дачникам, у которых на участке есть парники, рекомендуется заняться их уборкой. Агроном посоветовала использовать препарат карбофос, который борется с большинством вредителей.

Семена следует подбирать по критериям всхожести и силы роста, а также убедившись, что они дают большой процент здоровых ростков.

Ранее дачникам посоветовали позаботиться о том, чтобы участок весной не затопило из-за половодья.