Зацепин отметит 100-летие на сцене

Композитор Александр Зацепин сообщил aif.ru, что проведет свой юбилей на сцене.

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. В честь своего юбилея композитор выступит 19 марта в Кремлевском дворце. На концерте прозвучат как старые шлягеры, так и новые произведения музыканта.

Зацепин также поделился секретом бодрости в своем возрасте.

«В зарядке утром, трачу на нее 30 минут. Завожу себя, как старенький мотор», — поделился артист.

Зацепин придерживается советов врачей и ест не более 40 граммов мяса в день, чтобы не повышать уровень холестерина. На завтрак у него каша с хлебом и сыром, а в обед — половина котлеты с гарниром.

Зацепин написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м он удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

