Мощный циклон обрушил на Сахалин тонны снега

Жителям Сахалина трудно поверить в наступление весны. Накануне мощный циклон принёс на остров сильнейший снегопад и ветер с порывами до 30-ти метров в секунду.

В Южно-Сахалинске дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Температура - около нуля, в снежной каше буксует транспорт. В аэропорту из-за отменённых вылетов скопилось более шестисот пассажиров.

Самая сложная обстановка - на юге острова. Из-за плохой видимости закрыт участок федеральной трассы от Ново-Александровска до Долинска. Метеорологи говорят, что прошедшая зима стала рекордной по количеству снега на острове.