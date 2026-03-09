Минздрав представил новую форму для медиков

Минздрав России представил новую форму для медработников — она состоит из шести рекомендованных цветов в зависимости от их должности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета. Для младшего медицинского персонала предусмотрена одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб, и для«» IT-специалистов — серого цвета», — передает агентство.