Мэр Сочи обратился с призывом к гражданам
Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к гостям и жителям города с просьбой покинуть набережные из-за возможных воздушных атак.
В Telegram-канале Прошунин отметил, что даже в праздник город-курорт должен соблюдать меры безопасности.
«Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах пока в городе не станет спокойно», — написал градоначальник.
Он добавил, что снимать работу ПВО и последствия отражения атаки запрещено. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
В воскресенье, 8 марта в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА. Временно ограничена работа местного аэропорта.
Ночью угрозу атаки БПЛА объявили в Краснодаре.