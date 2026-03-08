Мэр Сочи обратился с призывом к гражданам

Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к гостям и жителям города с просьбой покинуть набережные из-за возможных воздушных атак.

В Telegram-канале Прошунин отметил, что даже в праздник город-курорт должен соблюдать меры безопасности.

«Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах пока в городе не станет спокойно», — написал градоначальник.

Он добавил, что снимать работу ПВО и последствия отражения атаки запрещено. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

В воскресенье, 8 марта в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА. Временно ограничена работа местного аэропорта.

Ночью угрозу атаки БПЛА объявили в Краснодаре.