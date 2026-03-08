Онколог прокомментировал ситуацию с Лерчек

Евгений Черемушкин, врач-онколог, считает, что шансы Лерчек (Валерии Чекалиной) на выздоровление напрямую зависят от степени агрессивности выявленного у нее онкологического заболевания.

Черемушкин объяснил, что беременность способна ускорить рост злокачественных клеток в организме женщины, однако она сама по себе не становится причиной рака, пишет absatz.

«Беременность ускоряет рост опухоли, не являясь причиной ее возникновения. Работа иммунной системы в этот период снижена для того, чтобы плод не отторгся, именно поэтому болезнь имеет такое агрессивное развитие. Однако окончательно оценить ситуацию можно только понимая, какие исходные клетки участвуют в этом и насколько устойчивы или чувствительны они к проводимому лечению. Предположу, что у нее исходная опухоль уже была, а беременность ускорила процесс. Нужно запускать процесс полного обследования, и прогноз будет ясен позже, шансов немного, но они есть», - сказал врач.

Новорожденного сына Валерии придется перевести на искусственное вскармливание.

Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Об этом сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.