Названа победительница конкурса «Мисс БРИКС» — 2026»

Валентина Алексеева из России стала победительницей международного конкурса «Мисс БРИКС», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Второе место заняла Иммакулате Вахера — конкурсантка из Боливии. Третье — Алия Короткая, представительница Белоруссии, она же получила приз зрительских симпатий .

В категории «Миссис БРИКС» победила Миллисент Мпхолоди Тлоу из ЮАР. На втором месте оказалась конкурсантка Ольга Мигунова, представившая Казахстан, а также она завоевала приз зрительских симпатий. На третьем — Александра Хватова из России.

Победительницей среди самых юных участниц в категории «Мини Мисс БРИКС» стала участница из Китая Думалаог Саффира Кара Гилле. Второе место заняла участница из Белорусии Изабелла Новикова, третье — участница из ОАЭ Лия Бегларян. Приз зрительских симпатий достался участнице из Казахстана Арине Каторгиной.

Конкурс «Мисс БРИКС» — 2026» состоялся в Казани. Всего за звание самой красивой девушки соревновались представительницы 17 стран — Бразилии, России, Индии, Китая, стран Африки, Ближнего Востока и других регионов мира.

Церемония закрытия конкурса проходит с участием Димы Билана, Клавы Коки, L'One, JONY и других звезд. Гостями события стали Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ханна, Нюша, Ольга Серябкина, Сердар Камбаров, Эльдар Джарахов и Елена Крыгина. Ведущие шоу — Яна Чурикова и Вячеслав Макаров.

До этого певица Зара высказалась о желании участвовать в конкурсе красоты.

Ранее сообщалось, что победительница конкурса Miss BRICS получит корону с более чем 1000 бриллиантов.