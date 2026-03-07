Минобрнауки РФ определило обязательные предметы для вузов

Дисциплины «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» включат в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования. Эти предметы станут обязательными для студентов всех направлений подготовки. Об этом в субботу, 7 марта, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

© Вечерняя Москва

Замминистра отметил, что курсы не должны пересекаться и в значительной степени дублировать содержание друг друга. При этом, поскольку они основаны на едином мировоззренческом и научном фундаменте, между дисциплинами будут предусмотрены взаимные отсылки.

— Мы будем выходить на единые требования к содержанию философии. И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов, — заявил Могилевский в беседе с РИА Новости.

Минобрнауки России сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Стало известно, что российские власти также готовят законопроект, который ограничит количество платных мест в колледжах по гуманитарным и экономическим направлениям. Инициатива призвана бороться с ситуацией, когда на популярных у абитуриентов, но невостребованных на рынке труда программах массово обучают платно.