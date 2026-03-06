Объявлена программа конференции «Цифровой Brand Day»

Мероприятие состоится 13 марта в «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк». В этом году программа разделена на семь профессиональных треков, каждый из которых отвечает за свой блок цифровой экспертизы

Спикеры конференции

На «Цифровой Brand Day» будет больше 20 секций, где соберутся более 170 маркетологов компаний-рекламодателей, а также участники российской медиарекламы, чтобы обсудить, как развивается рекламный рынок, какие технологии формируют его будущее и какие возможности появляются для продвижения бизнеса сегодня.

Среди спикеров уже можно найти:

Алексей Толстоган, генеральный директор «Национальный рекламный альянс» Максим Маколдин, бренд-директор «Бургер Кинг» Виолетта Юрьева, директор по маркетингу Natura Siberica Анна Платова, лидер по онлайн-маркетингу «ВкусВилл» Юрий Киреенко, руководитель направления диджитал-инноваций «Арнест ЮниРусь» Саид Агрба, директор по маркетингу «Мистраль» Николай Астафьев, руководитель отдела рекламы «Газпромбанк» Анастасия Барабанова, медиадиректор «Бургер Кинг» Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям «Арнест ЮниРусь» Юлия Зелепукина, директор департамента бренд-маркетинга Jetour Павел Вавилов, руководитель диджитал-направления и партнерств Т2 / «Ростелеком» Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Арсений Черкасов, руководитель по онлайн-продвижению «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» Андрей Сазонов, директор по маркетингу, MAY BRANDS Сергей Костров, директор по маркетингу Okko Максим Кирьянов, директор по маркетингу и коммуникациям Modi

Программа конференции

Топ секции

В главном зале прозвучит серия индустриальных докладов — о состоянии рынка, прогнозах, новых вызовах и технологических изменениях.

Перформанс и мобильная реклама

В центре внимания — новые принципы закупки трафика и управления спросом. Спикеры разберут, как контролировать стоимость цели и оценивать отдачу от каналов в рамках единого контура маркетинговых и финансовых метрик.

Смарт ТВ / Диджитал видео

В фокусе трека — построение целостной видеосистемы с измеримым вкладом в бизнес-результаты. Участники обсудят оптимальный баланс между масштабом ТВ и гибкостью цифровых инструментов.

БигТех и Рекламные технологии

Дискуссия объединит БигТех, агентства и бренды для предметного разговора о будущем рынка. Цель — найти модели взаимодействия, в которых рекламные системы остаются прозрачными, а эффективность — управляемой и экономически обоснованной.

Рекламный тех 2026: кейсы, лекции, креатив и дизайн — с ИИ и без

В программе — технологические кейсы брендов, агентств и платформ. Конкретные задачи, гипотезы, медиастратегии, креативные решения и измеримые показатели эффективности.

Диджитал Маркетинг

В рамках трека участники обсудят, как синхронизировать охватные коммуникации PR и SMM с эффективностью e-commerce, ретейл-медиа, мессенджеров и пр.

Коммуникационные кейсы

Участники расскажут, как были придуманы коммуникационные решения, как они адаптировались под специфику цифровых сред, какие задачи решали и каких результатов удалось достичь.

Если вы работаете в PR или отвечаете за коммуникации бренда, то у «Цифровой Brand Day» для вас отдельное предложение.

Секция «PR и SMM: как брендам говорить и быть услышанными в диджитале» будет посвящена аналитике и измеримости коммуникаций, управлению репутационными рисками, интеграцией PR и маркетинга, контентным стратегиям, кризисным сценариям и новым ролям коммуникационных команд.

PR-специалистам также будет интересно посетить секции: «De-influencing (смена влияния) и новая этика внимания», «Покупающие в диджитал: как продать бренд и товар в цифровой среде», «Креатив и дизайн с ИИ: новая практика и сила для брендов», «CJM 2026 (Карта пути клиента): управление клиентским опытом в мультисервисной цифре», «Лекторий об AdTech: инструменты цифровой рекламы, которые работают».

Следите за обновлениями программы конференции на сайте «Цифровой Brand Day», чтобы не пропустить еще секции, посвященные PR и связям с общественностью.

