Россиянки назвали самые неудачные подарки на 8 Марта

Напольные весы, одежда без учета пожеланий и абонемент в тренажёрный зал возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта по мнению россиянок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ювелирного холдинга Sokolov.

Согласно опросу, абсолютным лидером среди неудачных презентов стали напольные весы — их сочли плохим подарком 62% женщин. На втором месте оказались одежда или косметика, приобретенные без предварительного запроса (60%), замыкает тройку антилидеров вещи низкого качества (58%). Далее следуют абонемент в тренажерный зал (55%), кухонная техника «для пользы» (52%), посуда (45%), нижнее белье без предварительного обсуждения (42%), наборы из супермаркета (40%) и антивозрастные средства (38%).

Как выбирают подарки

Исследование показало, что многие пары предпочитают подходить к выбору подарков совместно. 23% респондентов ходят за презентом вместе, а 15% женщин заранее отправляют партнеру подборку желаемого. Часть представительниц прекрасного пола берут инициативу в свои руки — 21% напрямую говорят, что хотят получить, а 18% просят деньги и самостоятельно решают, на что их потратить. Лишь каждая седьмая опрошенная готова к сюрпризу любого формата.

По подсчетам аналитиков, только 22% россиянок согласны на цветы в качестве главного подарка, еще 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. В список желаемых презентов также вошли украшения, деньги, техника и даже помощь в закрытии кредита.

Подарки как проверка отношений

Для большинства женщин 8 Марта становится своеобразной проверкой отношений: более половины опрошенных считают его показателем заботы и серьезности намерений партнера, еще 28% признаются, что в этот день оценивают внимательность второй половинки. Каждая пятая женщина не относится к празднику как к важному индикатору.

Тем временем более половины мужчин признались, что делают подарки на 8 Марта не столько по собственному желанию, сколько потому что «так принято». Две трети респондентов еще не определились с выбором презента.

Что дарят и кому

Главным символом праздника по-прежнему остаются цветы, но полноценным подарком сегодня букет считают лишь 42% опрошенных, еще 12% полагают, что все зависит от его стоимости.

Большинство мужчин в первую очередь поздравляют свою любимую женщину, затем следуют мамы, сестры, дочери и бабушки. При этом праздник давно вышел за рамки семейного круга: 61% опрошенных покупают подарки коллегам, а 23% — подругам.