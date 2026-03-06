Россиянам дали советы по выбору подарка на 8 Марта

Приближается Международный женский день, и выбор подарка на 8 Марта стал для многих настоящей головоломкой. Чтобы сделать приятное и по-настоящему порадовать близких женщин, важно учитывать не только их предпочтения, но и уровень близости, а также контекст, в котором они живут и работают. Специалист по этикету Надежда Коломацкая в разговоре с Рамблером отметила, что правильный выбор — это в первую очередь проявление внимания и индивидуального подхода.

Все зависит от того, кому вы выбираете подарок. Подарок коллеге будет отличаться от презента для вашей любимой женщины, поэтому важно учитывать степень близости и предпочтения человека. Надежда Коломацкая Специалист по этикету и деловому протоколу

Если речь идет о родителях, бабушках, супруге или дочери, необходимо знать их увлечения и интересы. На их основе можно подобрать не только вещь, а живое впечатление: сертификат на поход в кино, лекцию или мастер-класс, который подарит особые эмоции и создаст память.

«Сертификаты на билеты в театр или иммерсивное шоу — отличный вариант, потому что они дают больше ощущений, чем просто предмет, — отмечает эксперт. — А если женщина любит читать, подарите ей коллекционное издание, избегая тем, связанных с самосовершенствованием или негативными аспектами».

Эксперт советует избегать подарков, которые могли бы намекнуть на недостатки.

«Например, книги о том, как исправить собственное тело или перестать опаздывать, могут вызвать неприятие — ведь они намекают на недостатки», - отметила Коломацкая.

Что касается сертификатов, то лучше их дарить только в случае, если человек сам просит или очень хочет, иначе такой подарок может показаться безвкусным и даже нежеланным. Взамен лучше выбрать то, что создаст приятные ассоциации — изделия из натурального шелка, маски для лица, шелковые аксессуары.

«Ароматические свечи, нишевые ароматы для дома или подписка на доставку цветов — это приятные жесты, которые напомнят о вас и создадут уют в ее жизни», — добавляет эксперт.

Если девушка ценит искусство, можно подарить ей уникальный предмет, который украсит интерьер. А вот от дешевых сувениров, фоторамок и мелких безликих подарков лучше отказаться. Они могут пылиться или восприниматься как будто вы не потратили времени и усилий на поиск стоящего презента.

«Гигиенические наборы — не самый лучший выбор, особенно если они подобраны без учета предпочтений. Лучше подарить качественную косметику, масла или бомбочки для ванны, — советует специалист. — Тогда подарок действительно доставит удовольствие».

Что не стоит дарить? Деньги в конверте, поскольку это зачастую намек, что человек сам себе не может позволить нужное. Лучше выбрать сертификат на покупки или услуги, которые действительно понравятся и будут полезны.

«Подарок должен показывать ваше внимание и заботу, а не быть простым жестом без души», — подчеркивает эксперт.

Коломацкая рекомендовала подготовиться к празднику заранее - уточнить пожелания и настроение, чтобы сделать действительно особенный и персональный подарок. Для коллег подойдут не только приятные вещи или полезная литература, но и совместные мастер-классы или small-team мероприятия. А цветы — это скорее дополнение, знак внимания, а не основной подарок. Важно помнить, что личное и продуманное — это главное.

«Если близкая женщина скажет прямо, что хочет деньги или конкретный подарок, смело реагируйте — это ее желание. В остальных случаях лучше избегать презентов, которые могут создать ощущение безразличия или недостатка внимания», — резюмирует специалист.

