Путин поздравил Терешкову с днем рождения
Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 марта, поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Он подчеркнул, что ее преданность Родине заслуживает глубокого уважения.
5 марта Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, актрису театра и кино Елену Яковлеву с юбилеем. Президент РФ также пожелал ей крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.
В тот же день российский лидер встретился с женщинами, которые трудятся в самых разных отраслях. Владимир Путин поздравил их с наступающим Международным женским днем, который назвал замечательным весенним праздником.
27 февраля Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Особые слова благодарности он адресовал бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО.