Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 марта, поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Он подчеркнул, что ее преданность Родине заслуживает глубокого уважения.

© Вечерняя Москва

— Примите поздравления с Днем рождения. С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики (...) Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

5 марта Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, актрису театра и кино Елену Яковлеву с юбилеем. Президент РФ также пожелал ей крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

В тот же день российский лидер встретился с женщинами, которые трудятся в самых разных отраслях. Владимир Путин поздравил их с наступающим Международным женским днем, который назвал замечательным весенним праздником.

27 февраля Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Особые слова благодарности он адресовал бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО.