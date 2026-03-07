В России начались трехдневные выходные

Длинные выходные начались в России, которые продлятся с 7 по 9 марта. Об этом рассказала ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.

В этом году Международный женский день 8 Марта выпал на воскресенье. Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, то дополнительный выходной переносят на следующий рабочий день, пояснила Покровская в беседе с РИА Новости.

Таким образом, отметила она, россияне получат полноценные длинные выходные.

После трехдневных выходных нас ждет сокращенная рабочая неделя, она продлится четыре дня - с 10 по 13 марта.

Напомним, что следующие длинные выходные ждут россиян в мае: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

При этом рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным, будут сокращены на один час. Речь идет о рабочих днях 30 апреля и 8 мая.